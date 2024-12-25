دعوة أممية لتقديم مساعدات عاجلة للمنشآت الطبية في غزة

شعبان بلال (غزة)

دعا مكتب الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مجدداً إلى تقديم مساعدات عاجلة للمنشآت الطبية في قطاع غزة المحاصر، وخاصة للمستشفيات في الشمال، حيث تتواتر تقارير عن استمرار الهجمات على المستشفيات هناك وفي محيطها.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فإن النداء الذي أطلقه المكتب عشية عيد الميلاد، هو من أجل توفير الغذاء والمياه التي تشتد الحاجة إليها.

ولا يتوافر في مدينة غزة بشمال القطاع سوى ثلاثة أجهزة تنفس اصطناعي للأطفال الرضع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية مكثفة، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

وتدهور الوضع في مستشفيات كمال عدوان والعودة والمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة بشكل كبير منذ يوم الأحد، عندما قال الجيش الإسرائيلي، إنه قام بعملية في المنطقة المحيطة بالمستشفى الإندونيسي.

كما أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن شمال غزة لا يزال محاصراً بشكل شبه كامل.

ومنذ بداية الشهر الجاري، رفضت السلطات الإسرائيلية 48 من أصل 52 محاولة قامت بها الأمم المتحدة لتنسيق وصول المساعدات الإنسانية.

وفي السياق، توفيت أمس، طفلة رضيعة متأثرة بالبرد الشديد داخل خيمة نزوح في منطقة «المواصي» غرب مدينة خان يونس.

وقال شهود عيان، إن «الرضيعة الفلسطينية بعمر أسبوعين، توفيت الأربعاء متأثرة بالبرد القارس بمنطقة مواصي خان يونس». وهذه الرضيعة الثانية التي تتوفى جراء البرد الشديد في خيام النزوح، حيث توفيت رضيعة أخرى فجر الجمعة، داخل خيمة في مواصي خان يونس.

وفي السياق، شدد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، في تصريح خاص لـ«الاتحاد» على أن المجاعة تضرب قطاع غزة بشكل حقيقي وأن السكان تحولوا إلى هياكل عظمية، ويعاني 90 % منهم من سوء التغذية لعدم وجود طعام أو مياه صالحة للشرب وانعدام الرعاية الصحية مما جعل الأمراض تفتك بهم.

وأشار أبو حسنة إلى أن ما يدخل من مساعدات قليل ويعادل فقط 6 % من حجم احتياجات القطاع، مطالباً بضرورة إدخال مواد الإغاثة والإمكانات لمعالجة أنظمة المياه والصرف الصحي.

كما طالب بضرورة إيصال الأمصال والأدوية والفرق الطبية؛ لأن مئات الآلاف من مرضى السرطان والكلى والضغط والسكري والأزمات القلبية يعانون عدم وجود علاج أو مستشفيات ورعاية طبية مما يعرضهم للموت.

ولفت المتحدث باسم «الأونروا» إلى أن الوكالة تقدم شهرياً العلاج والاستشارات الطبية لحوالي 600 ألف من سكان غزة، وقدمت العام الماضي استشارات وعلاجاً لحوالي 6.5 مليون فلسطيني.

كما أكد ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب التي يدفع ثمنها المدنيون، وإدخال المساعدات بكميات كافية وإصلاح أنظمة الحياة في غزة لإنقاذ السكان من الموت.