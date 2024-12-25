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إصابة 5 متظاهرين بنيران الجيش الإسرائيلي في القنيطرة

سيارات عسكرية إسرائيلية عند معبر القنيطرة الذي يربط بين مرتفعات الجولان وسوريا (رويترز)
26 ديسمبر 2024 01:00

القنيطرة (وكالات)

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أصيب 5 أشخاص، أحدهم إصابته خطيرة، أمس، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين تظاهروا احتجاجاً على احتلال قريتهم «السويسة»، بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.
وقال مصدر محلي، إن عدداً من أهالي قرية «السويسة» نظموا مظاهرة ضد احتلال إسرائيل لأراضيهم، عقب سقوط نظام الأسد.
وفتح جنود إسرائيليون نيران أسلحتهم من المناطق التي تمركزوا فيها باتجاه المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص لم يعرف على الفور مدى خطورة حالاتهم.
وفي سياق متصل، قال «المرصد السوري» أمس، إن القوات الإسرائيلية توغلت أكثر في سوريا عند العديد من النقاط ما بعد المنطقة العازلة في الجولان المحتل.  
وتحدث المرصد عن أن القوات الإسرائيلية دخلت مسافة 7 كيلومترات أخرى في الأراضي السورية.  
وأضاف أن القوات وصلت إلى بلدة «القصيبة».
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته تعمل في جنوب سوريا داخل المنطقة العازلة وعند نقاط استراتيجية لحماية سكان شمال إسرائيل.  
وأضاف «من أجل سلامة قواتنا، لن يتم الكشف عن مواقع معينة».

الجيش الإسرائيلي
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هضبة الجولان
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