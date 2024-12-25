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اجتماع استثنائي اليوم في الكويت لـ«الوزاري الخليجي» بشأن سوريا

«الوزاري الخليجي» خلال اجتماع سابق (أرشيفية)
26 ديسمبر 2024 01:00

الكويت (الاتحاد)

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تستضيف الكويت، اليوم، اجتماعاً استثنائياً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يتناول العديد من الملفات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها التطورات في سوريا ولبنان.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أكد في وقت سابق، على دعم دول المجلس لكافة الجهود الرامية لتحقيق وحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا، ووقوفها مع الشعب السوري مع تقديم كافة الدعم له.
كما عبّر المجلس عن إدانته الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، مشدداً على رفض الدول الخليجية لمحاولة انتهاك سيادة سوريا ووحدتها، والتأكيد على مضامين البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ 45 التي عبرت عن الموقف الخليجي الثابت تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها.

الوزاري الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
سوريا
الأزمة السورية
الكويت
جاسم محمد البديوي
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