أوكرانيا تهاجم منشأة عسكرية داخل روسيا

قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن سلاح الجو شن هجوما على منشأة صناعية عسكرية في منطقة روستوف الروسية على مدى الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الجيش أن المنشأة تقع في بلدة كامينسك-شاختينسكي. لكنه لم يذكر تاريخ الهجوم أو يفصح عن الأضرار التي نتجت عنه.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن أوكرانيا هاجمت مرارا أهدافا في روسيا باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة غربية، مضيفا أن موسكو سترد.

وتابع أن روسيا تستهدف المنشآت العسكرية والبنية التحتية العسكرية فقط وأن "ليس من مبادئنا مهاجمة أهداف مدنية".

وذكر القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية، أمس الأربعاء، أن أربعة اشخاص قتلوا وأصيب خمسة في بلدة "لجوف" في المنطقة بعد قصف نفذته أوكرانيا.