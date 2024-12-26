ما نعرفه عن طائرة الركاب الأذربيجانية المنكوبة

لا يزال السبب وراء تحطم الطائرة الأذربيجانية المتجهة إلى روسيا في كازاخستان الأربعاء، والذي أسفر عن مقتل 38 من أصل 67 شخصا كانوا على متنها، مجهولا.

قوات أمن وفرق إنقاذ في موقع تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية المنكوبة

وحذرت السلطات الروسية والكازاخستانية من "الفرضيات" و"التكهنات" بشأن الأسباب، داعية إلى الصبر حتى انتهاء التحقيق.

فرق إنقاذ في موقع طائرة أذربيجان المنكوبة

هذا ما نعرفه عن الحادث:

سرب من الطيور

قالت الخطوط الجوية الأذربيجانية، في البداية، إن الطائرة حلقت وسط سرب من الطيور قبل أن تسحب بيانها.

وذكرت وكالة الطيران الروسية أيضًا أن الطيور هي السبب المحتمل.

مسار غريب

كانت الطائرة بعيدة عن مسار طيرانها المقصود على الشاطئ الغربي لبحر قزوين، وتحطمت في أكتاو على الشاطئ الشرقي.

سبب انحرافها غير واضح. وقالت وكالة الطيران الروسية، أمس الأربعاء، إنه "بسبب وضع طارئ على متن الطائرة، قرر الطيار التوجه إلى مطار آخر، وتم اختيار أكتاو".

وقال موقع Flightradar24 المتخصص الذي يتتبع الرحلات الجوية، إن الطائرة "توقفت عن إرسال البيانات الموضعية" لبضع دقائق.

فريق إنقاذ في موقع طائرة ركاب أذربيجان المنكوبة

الضحايا

كانت الطائرة تقل 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وقالت كازاخستان إن 38 شخصا قتلوا ونجا 29 بينهم ثلاثة أطفال. وأكدت وزارة النقل الكازاخستانية أنه كان على متن الطائرة 37 راكبا من أذربيجان وستة من كازاخستان وثلاثة من قرغيزستان و16 من روسيا.

وكان جميع أفراد الطاقم من أذربيجان.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أنه تم نقل 14 ناجيا جوا إلى أذربيجان، في حين تم نقل تسعة ناجين روس، من بينهم طفل، إلى روسيا.