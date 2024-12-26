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جامعة الدول العربية تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى

أحمد أبو الغيط
26 ديسمبر 2024 20:55

دان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المُبارك، اليوم الخميس.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، في بيان أصدره اليوم، إن الاقتحام استفزاز فج يهدف إلى تأجيج المشاعر وإشعال الأوضاع، مشيرا إلى أن دخول الوزير في حماية شرطة الاحتلال يكشف طبيعة الحكومة الإسرائيلية وأجندتها المتطرفة والمعادية للتعايش السلمي.
وأكد أبو الغيط أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في انتهاك الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى يمس بمشاعر 2 مليار مسلم عبر العالم.
وقال إن إسرائيل تتعمد، عبر هذه السياسات المرفوضة والمدانة، تدمير كل إمكانيات التعايش السلمي بين الأديان في المنطقة.

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المصدر: وام
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى المبارك
اقتحام المسجد الأقصى
جامعة الدول العربية
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