بوتين يهدد باستخدام سلاح أقوى من الصاروخ الفرط صوتي

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، باستخدام الصاروخ الباليستي الفرط صوتي متوسط المدى المعروف باسم (أوريشنيك) مجددا في أوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين القول إن موسكو ليست في عجلة من أمرها للقيام بذلك.

وقال "لا نستبعد احتمال استخدامه اليوم وغدا إذا لزم الأمر".

وذكر الرئيس الروسي أن موسكو قد تستخدم أسلحة متوسطة المدى أكثر قوة إذا لزم الأمر.

وأكد بوتين أن روسيا تسعى جاهدة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وأوضح أن روسيا تقبل مقترحا من سلوفاكيا لاستضافة محادثات سلام مع أوكرانيا لإنهاء الصراع الذي قال إن روسيا عازمة على حسمه.

وأضاف بوتين، الذي استضاف هذا الأسبوع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في الكرملين، إن فيكو، المعارض الصريح لدعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، عرض أن تستضيف بلاده محادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي إن السلطات السلوفاكية "يسعدها أن تجعل من بلادها ساحة للمفاوضات. لا نعارض إذا كان الأمر هكذا. لم لا؟ سلوفاكيا تتبنى موقفا محايدا".