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مقتل 5 صحفيين وسط غزة

سيارة البث التي تعرضت للقصف (أ ف ب)
27 ديسمبر 2024 00:59

غزة  (وام)

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قتل 5 صحفيين، في قصف إسرائيلي، وسط قطاع غزة، فجر أمس. 
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال قصفت عربة بث تلفزيوني أمام مستشفى العودة بمخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 5 صحفيين كانوا داخلها.
وأفادت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بأن من بين الصحفيين الشهداء، الصحفي أيمن الحدي الذي وصل إلى المستشفى برفقة زوجته التي كانت على وشك ولادة طفلهما الأول، إلا أنه استغل ساعات الانتظار للاطمئنان على زملائه الذين كانوا عند باب المستشفى في عربة للبث التلفزيوني.
وأظهر مقطع فيديو لموقع الهجوم، حطام مركبة فان بيضاء اللون مع ما يبدو أنه بقايا كلمة «برس» باللون الأحمر على الأبواب الخلفية.
وشارك العشرات من الأقارب والصحفيين في وقت لاحق أمس، في جنازات الصحفيين الخمسة الذين لُفت جثامينهم في أكفان بيضاء، ووُضعت سترات زرقاء مضادة للرصاص مكتوب عليها كلمة «برس» فوق الجثامين المكفنة.
ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 190 صحفياً.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، أن 38 شخصاً قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إلى 45399 حصيلة قتلى الحرب.
وقالت الوزارة في بيان إن ما لا يقل عن 107940 شخصاً أصيبوا في الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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