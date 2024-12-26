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بوتين يكشف عن اقتراح قدمه له بايدن بشأن أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
27 ديسمبر 2024 00:35

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن نظيره الأميركي جو بايدن اقترح عليه عام 2021 "تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) 10 إلى 15 سنة".
وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي متلفز "عام 2021، اقترح علي الرئيس الحالي بايدن ذلك تحديدا: تأجيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو 10 إلى 15 سنة لأنها لم تكن جاهزة بعد"، علما بأن كييف تطالب بالانضمام إلى التكتل منذ أمد.
وأضاف بوتين "أجبت بمنطق: نعم ليست مستعدة اليوم. لكنكم ستحضّرونها لذلك وستستقبلونها".
وتابع أنه بالنسبة لروسيا "ما الفرق اليوم أو غدا أو بعد عشر سنوات؟".
وتعتبر موسكو عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي خطا أحمر.
وعلى العكس، تعتبر كييف عضويتها في الحلف ضرورة أساسية لضمان أمنها، وتطالب بدعوتها للانضواء في التكتل في أقرب وقت.
ولا تبدي واشنطن وبرلين أي حماسة لانضمام كييف سريعا للتكتل.
وحذرت الرئاسة الروسية، مطلع ديسمبر، مرة أخرى من أن عضوية أوكرانيا في الأطلسي ستشكل تهديدا "غير مقبول" لروسيا.

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المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
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