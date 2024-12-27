عواصف رعدية قوية تهدد تكساس ولويزيانا

خضعت أجزاء من تكساس ولويزيانا وأركنساس لمراقبة الطقس السيء، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية أن تؤدي العواصف في خليج المكسيك إلى رياح قوية وبرد وأعاصير محتملة في المنطقة.

ونشر مكتب خدمة الأرصاد الجوية، في بحيرة تشارلز، في لويزيانا على منصة التواصل الاجتماعي، إكس، بعد وقت قصير من الساعة 11 مساء أمس الخميس «تستمر الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في الهطول بمختلف أنحاء لويزيانا ومياه الخليج، في هذا الوقت».

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً من الأعاصير، عصر أمس الخميس لأجزاء من تكساس، شمال شرق هيوستن، مما يعني أن رادار الطقس أشار إلى أن هناك إعصارا في المنطقة. ولم تكن هناك أي تقارير فورية عن حدوث أضرار. وبعد أن بدأت سلسلة من العواصف الرعدية في التحرك، عبر أجزاء من تكساس، تم تأجيل أكثر من 100 رحلة جوية وإلغاء عشرات الرحلات الأخرى في مطار دالاس فورت وورث الدولي، كما تم الإبلاغ عن تأجيلات وإلغاءات مرتبطة بالعواصف الرعدية في مطار لاف فيلد في دالاس ومطار جورج بوش الدولي في هيوستن، حسب شركة فلايت أوير، التي تتعقب الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم. كانت ولاية تكساس قد تعرضت في يوليو الماضي كان إعصار بيريل قد ضرب في شهر يوليو الماضي ولاية تكساس الواقعة في جنوب الولايات المتحدة الأميركية، وتسبب في إغلاق الموانئ وتقليص عمليات التكرير، في عاصمة الطاقة الأميركية وانقطاع الكهرباء عن قرابة 3 ملايين شخص.