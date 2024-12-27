روسيا تحيّد عناصر من داعش خططوا لهجمات إرهابية

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الجمعة، عن تحييد أعضاء خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم ضد مراكز للشرطة في العاصمة الروسية موسكو, وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" على الإنترنت.

وقال الأمن الروسي، في بيان، إنه وضع حدا لأنشطة الخلية التي كان أعضاؤها، وهم مهاجرون من آسيا الوسطى، يخططون لشن هجوم إرهابي يستهدف أحد أقسام شرطة العاصمة.

وتابع البيان أن السلطات الأمنية تعقبت عناصر الخلية بعدما تبين أنهم يجمعون معلومات حول مركز للداخلية الروسية في موسكو اختاروه هدفا للهجوم. وبعد مبايعتهم لتنظيم داعش المتشدد، اشتروا سيارة ووضعوا فيها أسطوانات لغاز البروبان، وبعد ذلك بدأوا في تصنيع عبوة ناسفة.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين أبدوا مقاومة مسلحة لدى محاولة اعتقالهم، فتم تحييدهم.

وخلال عمليات التحقيق في مكان إقامة المتطرفين، اكتشفت أسلحة نارية وذخائر وصودرت بالإضافة إلى مكونات عبوات ناسفة، بحسب البيان.