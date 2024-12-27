الجمعة 27 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تحيّد عناصر من داعش خططوا لهجمات إرهابية

الشرطة الروسية
27 ديسمبر 2024 17:59

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الجمعة، عن تحييد أعضاء خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم ضد مراكز للشرطة في العاصمة الروسية موسكو, وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" على الإنترنت.
وقال الأمن الروسي، في بيان، إنه وضع حدا لأنشطة الخلية التي كان أعضاؤها، وهم مهاجرون من آسيا الوسطى، يخططون لشن هجوم إرهابي يستهدف أحد أقسام شرطة العاصمة.
وتابع البيان أن السلطات الأمنية تعقبت عناصر الخلية بعدما تبين أنهم يجمعون معلومات حول مركز للداخلية الروسية في موسكو اختاروه هدفا للهجوم. وبعد مبايعتهم لتنظيم داعش المتشدد، اشتروا سيارة ووضعوا فيها أسطوانات لغاز البروبان، وبعد ذلك بدأوا في تصنيع عبوة ناسفة.
وأشار البيان إلى أن الإرهابيين أبدوا مقاومة مسلحة لدى محاولة اعتقالهم، فتم تحييدهم.
وخلال عمليات التحقيق في مكان إقامة المتطرفين، اكتشفت أسلحة نارية وذخائر وصودرت بالإضافة إلى مكونات عبوات ناسفة، بحسب البيان.

أخبار ذات صلة
روسيا تواصل إحراز تقدم في أوكرانيا
روسيا تختبر طريقة جديدة لعلاج التهاب البنكرياس
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشرطة الروسية
روسيا
خلية إرهابية
داعش
آخر الأخبار
شفيونتيك لا تتوقع الاستئناف ضدها!
الرياضة
شفيونتيك لا تتوقع الاستئناف ضدها!
اليوم 19:20
أونيون برلين ينفصل عن مدربه لسوء النتائج
الرياضة
أونيون برلين ينفصل عن مدربه لسوء النتائج
اليوم 19:14
كلب مدرب يبحث عن ناجين تحت ركام طائرة أذربيجان المنكوبة
الأخبار العالمية
تحقيق يكشف سبب تحطم طائرة أذربيجان المنكوبة
اليوم 19:07
الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
الناتو يعزز وجوده في بحر البلطيق
اليوم 18:49
«انتكاسة» تزيد من معاناة توتنهام!
الرياضة
«انتكاسة» تزيد من معاناة توتنهام!
اليوم 18:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©