تحقيق يكشف سبب تحطم طائرة أذربيجان المنكوبة

كشف تحقيق أولي، نشر اليوم الجمعة، عن ما يعتقد أنه سبب تحطّم طائرة الخطوط الجوّية الأذربيجانية المنكوبة التي كانت تحمل ركابا.

ووفق النتائج الأولية للتحقيق، وقعت حادثة تحطّم الطائرة، التي أسفرت عن 38 قتيلا بسبب "تدخّل خارجي".

وكشفت الخطوط الجوية الأذربيجانية أن "النتائج الأولية للتحقيق في تحطم الطائرة امبراير 190" تشير إلى "تدخّل خارجي مادي وتقني".

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كانت تقوم برحلة بين العاصمة الأذربيجانية باكو وغروزني وفيها 67 راكبا.

وتحطّمت في ظروف ما زالت غامضة واشتعلت النيران فيها قرب مدينة "أكتاو" المطلّة على بحر قزوين في غرب كازاخستان، بعيدا عن مسارها الأصلي.

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وتعهّد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الجمعة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بـ"التدقيق في تفاصيل ملابسات الحادثة".

كانت الطائرة تنقل 37 مسافرا من أذربيجان وستة من كازاخستان وثلاثة من قرغيزستان و16 من روسيا، فضلا عن خمسة أفراد من طاقمها، وفق وزارة النقل في كازاخستان. ونجا من الحادثة 29 شخصا.