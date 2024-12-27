الجمعة 27 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السنغال تقرر إغلاق جميع القواعد العسكرية الأجنبية

عثمان سونكو رئيس وزراء السنغال يلقي خطاب السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان
27 ديسمبر 2024 20:29

أعلنت السنغال، اليوم الجمعة، أنها ستغلق جميع القواعد العسكرية الأجنبية، دون تحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية.
وأعلن رئيس الوزراء عثمان سونكو هذا القرار خلال بيان للسياسة العامة للحكومة أمام البرلمان.
وقال سونكو إن "رئيس الجمهورية قرر إغلاق جميع القواعد العسكرية الأجنبية في المستقبل القريب".
وكان الرئيس باسيرو ديوماي فايي قد أعرب، الشهر الماضي، عن رغبته في إغلاق القواعد الفرنسية في السنغال.
وقال الرئيس السنغالي، في مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام، إن "السنغال بلد مستقل، ودولة ذات سيادة، والسيادة لا تسمح بوجود قواعد عسكرية أجنبية."
يذكر أن فرنسا هي القوة الاستعمارية السابقة في معظم أنحاء أفريقيا. وقد غادرت القوات الفرنسية بالفعل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وبدأت هذا الشهر عملية الخروج من تشاد بعد عقود من التعاون العسكري مع تلك الدول الأفريقية التي كانت مستعمراتها السابقة.

أخبار ذات صلة
إغلاق مطارات العاصمة موسكو
روسيا: قواعدنا في سوريا في حال تأهب
المصدر: د ب أ
السنغال
قواعد أجنبية
إغلاق
قواعد عسكرية
قوات فرنسية
آخر الأخبار
مجلس الأمن يوافق على بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يوافق على بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال
اليوم 22:27
مشردون على قارعة الطريق في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
زيادة كبيرة لعدد المشردين في الولايات المتحدة
اليوم 22:14
رئيس الدولة يمنح رئيسة رابطة النساء والشعوب الأصلية في تشاد «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح رئيسة رابطة النساء والشعوب الأصلية في تشاد «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»
اليوم 22:02
محمد الشرقي يشهد جانباً من منافسات بطولة الفجيرة لقفز الحواجز ويتوّج الفائزين
محمد الشرقي يشهد جانباً من منافسات بطولة الفجيرة لقفز الحواجز ويتوّج الفائزين
اليوم 21:54
«الأبيض» يودع «خليجي 26»
الرياضة
«الأبيض» يودع «خليجي 26»
اليوم 21:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©