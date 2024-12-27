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مقتل 4 إرهابيين في روسيا

قوات من الأمن الروسي (أرشيفية)
28 ديسمبر 2024 00:59

موسكو (وام)

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تمكنت القوات الأمنية الروسية، أمس، من القضاء على 4 عناصر ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي كانوا يستعدون لتفجير مركز شرطة في العاصمة موسكو.
وكشفت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان لها أن قوات الأمن نجحت في إحباط محاولة الإرهابيين الأربعة لتفجير أحد أقسام شرطة العاصمة بعبوة ناسفة وسيارة بها أسطوانات لغاز «البروبان»، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بأنهم يجمعون بيانات حول مركز للداخلية الروسية اختاروه هدفاً للهجوم.
وأوضح البيان أن الإرهابيين أبدوا مقاومة مسلحة لدى محاولة اعتقالهم، فتم تحييدهم بالنيران، مشيراً إلى العثور بحوزتهم على أسلحة نارية وذخائر ومكونات عبوات ناسفة.

روسيا
موسكو
داعش
الأمن الروسي
القوات الروسية
مكافحة الإرهاب
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