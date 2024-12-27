رئيس موزمبيق المنتخب يوجه نداء إلى الشعب

دعا دانيال تشابو رئيس موزمبيق المنتخب، اليوم الجمعة، إلى "الوحدة" و"نبذ العنف" في الدولة الواقعة في أفريقيا الجنوبية، مؤكدا في بيان أنه بعد تنصيبه منتصف يناير المقبل سيكون "رئيسا للجميع".

وأعرب مرشح حزب فريليمو الحاكم، والذي أكدت أعلى محكمة في البلاد الاثنين فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أكتوبر، عن أسفه "لأعمال العنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ومقتل أشخاص. وأيضا لقطع الطرق وعمليات النهب والتخريب والسرقة" منذ أربعة أيام في مدن كبرى منذ هذا الإعلان.

وذكر تشابو، البالغ 47 عاما، أن المدن الأكثر تضررا هي العاصمة مابوتو وماتولا وبيرا (وسط) ونامبولا (شمال).

أعمال عنف في موزمبيق

وأكد الحاكم الإقليمي السابق، الذي سيتولى رئاسة هذا البلد خلال أسابيع، أن "هذه الأعمال ستساهم في تراجع البلاد وزيادة عدد السكان الذين سيصبحون فقراء وعاطلين عن العمل".

وأعرب تشابو عن "امتنانه" للسكان الذين يشاركون في "إزالة الحواجز للعودة إلى الحياة الطبيعية" سريعا.

كما حيا "قوات الدفاع والأمن التي نجحت" على حد قوله "في التخفيف من تداعيات هذا الاستقطاب السياسي" مؤكدا أن عددا من عناصر الشرطة قتلوا في مواجهات الأيام الأخيرة.

كما أعرب عن أسفه لتأثير ذلك على اقتصاد البلاد ومؤسساتها.

وأكد الرئيس المنتخب "سنعمل معا قريبا لإيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن هذا الوضع المؤسف".