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إصابة 9 مدنيين إثر انفجار مستودع أسلحة في حمص

أفراد من الدفاع المدني السوري
28 ديسمبر 2024 00:58

حمص (وكالات)

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أصيب 9 مدنيين بجروح إثر انفجار مستودع أسلحة في مدينة حمص، أمس، ما أدى أيضاً إلى وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
وأفاد مصدر محلي بسماع دوي انفجار عنيف بالقرب من حي «العباسية» بمدينة حمص، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف والقوى الأمنية توجهت إلى المكان على الفور.
وأشار الدفاع المدني السوري إلى أن فرقه عملت على إسعاف 9 مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة ضغط وتحطم في نوافذ وأبواب المنازل ناجم عن انفجار في ثكنة عسكرية بحي العباسية في مدينة حمص.
وأوضح الدفاع المدني أن الانفجار أدى إلى وقوع أضرار في منازل السكان واندلاع حريق في مستودع بأحد المنازل نتيجة الشظايا، مضيفاً أن فرقه أخمدت الحريق وقدمت الإسعافات الأولية لأحد المصابين ونقلته إلى المستشفى، وأخمدت النيران في مكان الانفجار بالثكنة.
وكان الدفاع المدني قد أفاد في وقت سابق بأن فرقه وثقت مقتل 20 مدنياً بينهم 8 أطفال، إضافة إلى إصابة 22 آخرين بينهم 12 طفلاً بجروح، نتيجة انفجار مخلفات الحرب في سوريا بين 27 نوفمبر الفائت و19 ديسمبر.

انفجار مستودع أسلحة
حمص
سوريا
الأزمة السورية
الدفاع المدني
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