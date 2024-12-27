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الأردن: أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة

إطلالة عامة على مدينة دمشق (رويترز)
28 ديسمبر 2024 00:59

عمّان (الاتحاد)

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، دعم بلاده لسوريا في بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة، تلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته. 
وجدد الملك عبدالله، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التأكيد على أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة، مشدداً على رفض الأردن لأي اعتداء على أراضي سوريا وسيادتها. 
كما أكد العاهل الأردني ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية بالقطاع، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

الأردن
سوريا
الأزمة السورية
عبدالله الثاني
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