توقعات بهطول ثلوج كثيفة بطول ساحل بحر اليابان

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم السبت، إنه من المتوقع هطول ثلوج كثيفة في اليابان حتى يوم غد الأحد، وبشكل رئيسي في المناطق الجبلية بطول ساحل بحر اليابان، وذلك بسبب نمط ضغط شتوي. وأوضحت الهيئة أنه خلال الـ24 ساعة المقبلة حتى صباح يوم غد الأحد، يمكن أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 70 سنتيمترا في مقاطعة نيجاتا و60 سنتيمتراً في منطقتي هوكوريكو وتوكاي و50 سنتيمتراً في هوكايدو ومناطق كانتو كوشين وكينكي. وحذر مسؤولو الطقس من إمكانية تعطل حركة المرور خلال فترة ذروة السفر بنهاية العام.

وأضافت الهيئة أن نمط الضغط الشتوي سيستمر، مما سيتسبب في تدفق الهواء البارد فوق مناطق واسعة من غرب اليابان إلى شمالها.