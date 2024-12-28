السبت 28 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

توقعات بهطول ثلوج كثيفة بطول ساحل بحر اليابان

توقعات بهطول ثلوج كثيفة بطول ساحل بحر اليابان
28 ديسمبر 2024 09:51

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم السبت، إنه من المتوقع هطول ثلوج كثيفة في اليابان حتى يوم غد الأحد، وبشكل رئيسي في المناطق الجبلية بطول ساحل بحر اليابان، وذلك بسبب نمط ضغط شتوي. وأوضحت الهيئة أنه خلال الـ24 ساعة المقبلة حتى صباح يوم غد الأحد، يمكن أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 70 سنتيمترا في مقاطعة نيجاتا و60 سنتيمتراً في منطقتي هوكوريكو وتوكاي و50 سنتيمتراً في هوكايدو ومناطق كانتو كوشين وكينكي. وحذر مسؤولو الطقس من إمكانية تعطل حركة المرور خلال فترة ذروة السفر بنهاية العام.
وأضافت الهيئة أن نمط الضغط الشتوي سيستمر، مما سيتسبب في تدفق الهواء البارد فوق مناطق واسعة من غرب اليابان إلى شمالها.

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية
اختتام معرض "مليحة.. مملكة عربية على طريق الحرير" في اليابان
المصدر: د ب أ
اليابان
آخر الأخبار
مدرب أرسنال يعلن «النبأ الحزين»!
مدرب أرسنال يعلن «النبأ الحزين»!
اليوم 12:25
زلزال يضرب الشرق الأقصى الروسي
الأخبار العالمية
زلزال يضرب الشرق الأقصى الروسي
اليوم 12:17
جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ
الأخبار العالمية
جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ
اليوم 12:07
رونالدو: ريال مدريد لا يموت!
الرياضة
رونالدو: ريال مدريد لا يموت!
اليوم 11:42
أستون فيلا يفشل في إلغاء طرد دوران!
الرياضة
أستون فيلا يفشل في إلغاء طرد دوران!
اليوم 11:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©