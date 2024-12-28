السبت 28 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أداة ذكاء اصطناعي لتشخيص أمراض القلب بدقة

أداة ذكاء اصطناعي لتشخيص أمراض القلب بدقة
28 ديسمبر 2024 10:15

 تستطيع أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي في بريطانيا تمييز الأشخاص المصابين بأمراض القلب حتى قبل ظهور الأعراض عليهم. وتقوم الأداة الثورية بفحص سجلات الطبيب العام للبحث عن "أعلام حمراء" أو إشارات خطر، والتي يمكن أن تشير إلى ما إذا كان مريض عرضة لخطر الإصابة بالرجفان الأذيني، الرجفان القلبي. وقال الكابتن السابق بالجيش جون بينجلي والذي شارك في التجربة إنه "ممتن حقا" لاكتشاف إصابته بالرجفان الأذيني.
وقال بينجلي إنه يتناول الآن فقط "حبتي دواء يوميا" لتقليص الخطر المرتفع من إصابته بسكتة قد تكون مميتة. يذكر أن الرجفان الأذيني هو حالة قلبية تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع في كثير من الأحيان، ويكون الأشخاص المصابون به أكثر عرضة للإصابة بالسكتة .

أخبار ذات صلة
علاج روسي للقلب من دون جراحة
تطوير جهاز لعلاج أمراض القلب من دون تدخل جراحي
المصدر: د ب أ
أمراض القلب
ذكاء اصطناعي
آخر الأخبار
مدرب أرسنال يعلن «النبأ الحزين»!
مدرب أرسنال يعلن «النبأ الحزين»!
اليوم 12:25
زلزال يضرب الشرق الأقصى الروسي
الأخبار العالمية
زلزال يضرب الشرق الأقصى الروسي
اليوم 12:17
جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ
الأخبار العالمية
جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ
اليوم 12:07
رونالدو: ريال مدريد لا يموت!
الرياضة
رونالدو: ريال مدريد لا يموت!
اليوم 11:42
أستون فيلا يفشل في إلغاء طرد دوران!
الرياضة
أستون فيلا يفشل في إلغاء طرد دوران!
اليوم 11:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©