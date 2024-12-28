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جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ

جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ
28 ديسمبر 2024 12:07

تجمع العديد من الأشخاص في نيودلهي السبت تكريماً لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ الذي جعلت إصلاحاته الاقتصادية من البلاد قوة عالمية، مع بدء مراسم جنازته الوطنية.
وتوفي مانموهان سينغ الذي تولى رئاسة الحكومة بين العامين 2004 و2014، مساء الخميس في أحد مستشفيات نيودلهي عن عمر 92 سنة. وأعلنت السلطات الحداد الوطني لمدة سبعة أيام.
وأحاط حرس الشرف بنعش سينغ الذي غطته أكاليل من الورد، وتمّ نقله الى مقر حزب المؤتمر الذي كان ينتسب إليه، قبل بدء جولة سيّارة في شوارع العاصمة، على أن يُحرق جثمانه لاحقا.
وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يتوقع أن يحضر مراسم الجنازة الى جانب مسؤولين آخرين، أن سينغ كان "أحد أكثر القادة تمّيزاً" في الهند.

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المصدر: آ ف ب
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