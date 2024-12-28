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ألمانيا تحث مواطنيها على التسجيل المبكر لانتخابات فبراير

ألمانيا تحث مواطنيها على التسجيل المبكر لانتخابات فبراير
28 ديسمبر 2024 12:33

 حثت ألمانيا مواطنيها المقيمين في الخارج على التسجيل في قوائم الناخبين على الفور، إذا كانوا يرغبون في المشاركة في الانتخابات المبكرة المقبلة المقرر إجراؤها في 23 فبراير المقبل. وأكد المكتب الصحفي لمديرة الانتخابات الاتحادية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في فيسبادن رداً على استفسار، أن طلبات التسجيل يمكن تقديمها بالفعل إلى السلطات المحلية.
وحل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أمس الجمعة البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل، قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات الأصلي. وجاء القرار في أعقاب انهيار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة المستشار أولاف شولتس في نوفمبر وخسارة المستشار تصويت الثقة في حكومته في السادس عشر من ديسمبر الجاري. وأعلنت مديرة الانتخابات الاتحادية أن فترة التصويت بالبريد ستكون أقصر بسبب ضيق الفترة الانتخابية، ناصحة الناخبين بإعادة بطاقات الاقتراع مكتملة في أقرب وقت ممكن لتجنب التأخير. وعادة ما تكون بلدية آخر عنوان مسجل في ألمانيا مسؤولة عن إرسال وثائق التصويت بالبريد إلى المغتربين.

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المصدر: د ب أ
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