الجامعة القاسمية تحتفل بتخريج طلبة فوجها الثامن

احتفلت الجامعة القاسمية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخريج الفوج الثامن من طلبتها للعام الأكاديمي 2024-2025، الذين يمثلون كلياتها الخمس، وهي الشريعة والدراسات الإسلاميّة، والآداب والعلوم الإنسانيّة، والاقتصاد والإدارة، والاتصال، والقرآن الكريم.

وأقيم حفل التخريج على مسرح الجامعة، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، ومدير الجامعة، ونواب ومساعدي مدير الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إضافة إلى عدد من المدعوين والسفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة.

وألقى جمال الطريفي، رئيس الجامعة، كلمة رفع فيها أسمى معاني الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مؤسس الجامعة القاسمية، على دعمه المتواصل للجامعة، مشيراً إلى أنها تواصل تحقيق أهدافها وطموحاتها، متبوئة مكانة متميزة بين الجامعات والمؤسسات العلمية، مؤكدا على البيئة التعليمية المثالية التي توفرها، حيث تعد واحدة من الجامعات الفريدة في المنطقة، بفضل تنوع جنسيات طلبتها وثقافاتهم.

وألقى الأستاذ الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، كلمة هنأ فيها الخريجين والخريجات وأسرهم، معرباً عن تهانيه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بمناسبة تخريج الفوج الثامن، مشيراً إلى أن الجامعة، رسّخت في عامها العاشر، مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ونجحت في جذب طلبة من 128 جنسية الذين يجدون في الشارقة بيئة تعليمية داعمة، مستعرضاً أبرز إنجازاتها في العام الأكاديمي 2024-2025، بما في ذلك تطوير البرامج الأكاديمية واعتماد برنامجي الماجستير في الفقه وأصوله واللغة العربية وآدابها.