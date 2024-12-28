السبت 28 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة القاسمية تحتفل بتخريج طلبة فوجها الثامن

الجامعة القاسمية تحتفل بتخريج طلبة فوجها الثامن
28 ديسمبر 2024 15:22

احتفلت الجامعة القاسمية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخريج الفوج الثامن من طلبتها للعام الأكاديمي 2024-2025، الذين يمثلون كلياتها الخمس، وهي الشريعة والدراسات الإسلاميّة، والآداب والعلوم الإنسانيّة، والاقتصاد والإدارة، والاتصال، والقرآن الكريم.
وأقيم حفل التخريج على مسرح الجامعة، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، ومدير الجامعة، ونواب ومساعدي مدير الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إضافة إلى عدد من المدعوين والسفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة.
وألقى جمال الطريفي، رئيس الجامعة، كلمة رفع فيها أسمى معاني الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مؤسس الجامعة القاسمية، على دعمه المتواصل للجامعة، مشيراً إلى أنها تواصل تحقيق أهدافها وطموحاتها، متبوئة مكانة متميزة بين الجامعات والمؤسسات العلمية، مؤكدا على البيئة التعليمية المثالية التي توفرها، حيث تعد واحدة من الجامعات الفريدة في المنطقة، بفضل تنوع جنسيات طلبتها وثقافاتهم.
وألقى الأستاذ الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، كلمة هنأ فيها الخريجين والخريجات وأسرهم، معرباً عن تهانيه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بمناسبة تخريج الفوج الثامن، مشيراً إلى أن الجامعة، رسّخت في عامها العاشر، مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ونجحت في جذب طلبة من 128 جنسية الذين يجدون في الشارقة بيئة تعليمية داعمة، مستعرضاً أبرز إنجازاتها في العام الأكاديمي 2024-2025، بما في ذلك تطوير البرامج الأكاديمية واعتماد برنامجي الماجستير في الفقه وأصوله واللغة العربية وآدابها.

أخبار ذات صلة
الجامعة القاسمية تطلق برنامجي الماجستير في اللغة العربية والفقه وأصوله
رئيس تركمانستان يمنح مدير الجامعة القاسمية وسام «مخدوم قلي فراغي»
المصدر: وام
الجامعة القاسمية
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
توقعات الأرصاد للطقس على الإمارات غدا
اليوم 17:39
قرصان إلكتروني
الأخبار العالمية
هجمات سيبرانية تستهدف مواقع إلكترونية حساسة في إيطاليا
اليوم 17:29
لخظة تحطم طائرة أذربيجان المنكوبة
الأخبار العالمية
بوتين يكشف معلومات بشأن طائرة أذربيجان المنكوبة
اليوم 17:18
ثنائية لخيول حمدان بن محمد في «جبل علي»
الرياضة
ثنائية لخيول حمدان بن محمد في «جبل علي»
اليوم 17:16
أوكرانيا تقصف منشأة عسكرية في الأراضي الروسية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تقصف منشأة عسكرية في الأراضي الروسية
اليوم 16:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©