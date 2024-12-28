مجهولون يخطفون زعيما بارزا في مالي

خطف مسلحون مجهولون، أمس الجمعة، زعيما دينيا بارزا في مالي قرب الحدود الموريتانية، في منطقة تنشط فيها الجماعات الإرهابية، وفق ما ذكر مصدر مقرب من عائلته ومصدر أمني اليوم السبت.

وأمادو هادي تال، هو زعيم الطريقة التيجانية، أحد التيارات الصوفية الرئيسية في غرب أفريقيا، ويدعو إلى نبذ العنف في خطاباته.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الخطف حتى صباح اليوم السبت.

وقال مصدر مقرب من عائلته إن "موكبا من ثلاث من سياراته كان عائدا من زيارة، أخلى المسلحون سبيل الجميع باستثنائه".

وأكد مصدر أمني مالي حادثة الاختطاف، مؤكدا أن "كل الجهود" بذلت "للعثور عليه".

وتنشط في مالي جماعات إرهابية تنفذ، من حين لآخر، هجمات دامية تستهدف قوات الأمن والقرى النائية.