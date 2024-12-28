هجمات سيبرانية تستهدف مواقع إلكترونية حساسة في إيطاليا

فتح تحقيق في هجمات سيبرانية استهدفت عدّة مواقع إلكترونية حساسة في إيطاليا، لا سيّما تلك التابعة لمطاري ميلانو ووزارة الخارجية الإيطالية، وفق ما أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم السبت.

واستهدفت الهجمات مواقع الإنترنت التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية ومطاري مالبنسا وميلانو-ليناته وأنظمة النقل في مدينة سيينا وتورينو، بحسب ما كشفه ماركو فاليريو تشيرفيليني الناطق باسم الشرطة الوطنية المتخصّصة في الأمن السيبراني.

وتبنّت مجموعة من قراصنة المعلوماتية الهجمات في رسالة على تطبيق "تلغرام"، وفق ما أفاد تشيرفيليني.

وتستهدف المجموعة المؤسسات العامة والقطاعات الاستراتيجية في العديد من الدول.