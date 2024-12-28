السبت 28 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تردّ على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة

مبنى وزارة الخارجية الروسية
28 ديسمبر 2024 18:27

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إنها ردت على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي فرضها التكتل مؤخرا على روسيا.
وأعلنت الوزارة توسيع قائمة مسؤولي التكتل والدول الأعضاء فيه الممنوعين من دخول روسيا بشكل كبير.
وفرض الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا، وشملت الحزمة تدابير أكثر صرامة تستهدف كيانات عدة والمزيد من السفن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها ردت بإضافة المزيد من "ممثلي أجهزة الأمن والمنظمات الحكومية والتجارية في دول الاتحاد الأوروبي، ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف" إلى قائمة الممنوعين من دخول أراضي روسيا.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تقصف منشأة عسكرية في الأراضي الروسية
زلزال يضرب الشرق الأقصى الروسي
المصدر: رويترز
روسيا
عقوبات
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
شعار الحرس الوطني
علوم الدار
الحرس الوطني ينفّذ إخلاء طبيا لمتسلق في جبال رأس الخيمة
اليوم 19:56
نجوم «أمير الشعراء»: «مهرجان الشيخ زايد» منصة تجمع ثقافات وحضارات العالم
الترفيه
نجوم «أمير الشعراء»: «مهرجان الشيخ زايد» منصة تجمع ثقافات وحضارات العالم
اليوم 19:29
جوارديولا يتعهد بإعادة البريق إلى مانشستر سيتي
الرياضة
جوارديولا يتعهد بإعادة البريق إلى مانشستر سيتي
اليوم 19:27
بوستيكوجلو متفائل بإنقاذ توتنهام!
الرياضة
بوستيكوجلو متفائل بإنقاذ توتنهام!
اليوم 19:24
مدرب وستهام يهدد ليفربول!
الرياضة
مدرب وستهام يهدد ليفربول!
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©