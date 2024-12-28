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المستشار الألماني يكشف جوانب من حياته الخاصة

المستشار الألماني أولاف شولتس
28 ديسمبر 2024 21:53

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة صحفية، عن جوانب من حياته وعاداته الخاصة في المنزل.
وقال إنه لا ينام إلا قليلا رغم أن ذلك يتعارض مع طبيعته.
في البودكاست، الذي يحمل اسم "وماذا تفعل أنت في العطلة الأسبوعية" التابع لصحيفة "دي تسايت"، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي "أنا بطبيعتي من الذين يحبون النوم لفترة طويلة، ولكن حياتي سارت بشكل مختلف".
وأكد شولتس أنه ينام لفترة أطول خلال الإجازات وعندما لا يكون لديه التزامات. ومع ذلك، قال شولتس إنه لا يستخدم أبدا زر الغفوة في المنبه الخاص به.
وعن عاداته في المنزل، قال شولتس إنه يفضل أن يكون حافي القدمين في شقته. وأضاف: "عندما أعود إلى المنزل، أغير ملابسي فورا، هذا أول شيء أفعله، وأرتدي أي نوع من ملابس الجينز".
وعند سؤاله عما إذا كان يرتدي سروالا رياضيا في منزله في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، أجاب شولتس: "لا أرتدي سروالا رياضيا"، موضحا أنه يتبع مقولة مصمم الأزياء الشهير كارل لاجرفلد، حيث قال المصمم المنحدر من مدينة هامبورج، شمالي ألمانيا: "من يلبس سروالا رياضيا، يفقد السيطرة على حياته".
وعن عاداته الغذائية، كشف شولتس أنه لا يتناول الفطور يوميا، لكنه يفضل تناول طبق الشوفان في عطلة نهاية الأسبوع. وقال إن تحضير هذا الطبق يتضمن الماء والقليل من الملح، كما أنه يحب إضافة التوت الأزرق على وجه الطبق.
وصرح شولتس بأن الرياضة جزء من روتين العطلة الأسبوعية حيث يفضل الركض صباحا.
وأضاف "زوجتي قالت لي في بداية الأربعينيات من عمري إنه لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا. ومنذ ذلك الوقت، بدأت أمارس الركض".
يذكر أن شولتس متزوج من بريتا إرنست منذ عام 1998، وهي سياسية تنتمي إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وأشار المستشار الألماني إلى أنه لم يكن رياضيا في شبابه، حيث قال "كنت أحصل دائما على درجة ضعيفة (-4) في التربية الرياضية، وكان المعلمون يعطونني هذه الدرجة فقط كنوع من المجاملة لتتناسب مع بقية درجاتي الجيدة، وكانوا يقولون لن نعطيك (-5)".
وحاليا، يحافظ شولتس على لياقته من خلال رياضة التزلج الريفي واستخدام قوارب التجديف أو أجهزة التمارين الرياضية المائية.

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