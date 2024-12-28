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بوتين يعتذر عن وقوع الحادث المأساوي للطائرة الأذرية

بوتين يعتذر عن وقوع الحادث المأساوي للطائرة الأذرية
29 ديسمبر 2024 02:04

موسكو (وكالات)

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اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، لرئيس أذربيجان إلهام علييف عما وصفه الكرملين بأنه «حادث مأساوي» وقع في المجال الجوي الروسي وتضمن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت يوم الأربعاء الماضي، بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد طائرات مسيرة أوكرانية.
وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الأسبوع الماضي بالقرب من مدينة أكتاو في قازاخستان بعد أن حولت مسارها عن منطقة بجنوب روسيا تنتشر فيها أنظمة الدفاع الجوي التي تُستخدم في إسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية. ولقي ما لا يقل عن 38 شخصاً حتفهم في هذه الواقعة، بينما نجا 29 شخصاً.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على النتائج الأولية للتحقيق، الذي أجرته أذربيجان حول الحادث يوم الخميس الماضي، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ.
وقال الكرملين في بيان: «اعتذر الرئيس فلاديمير بوتين عن الحادث المأساوي الذي وقع في المجال الجوي الروسي وعبر مرة أخرى عن تعازيه العميقة والصادقة لأسر القتلى والجرحى وتمنى الشفاء العاجل للمصابين»، مضيفاً «تعرضت جروزني ومودزدوك وفلاديكافكاز في ذلك الوقت لهجوم من طائرات مسيرة أوكرانية وصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية هذه الهجمات». وذكر الكرملين أن المكالمة جرت بناء على طلب بوتين.
وقال المكتب الرئاسي في أذربيجان: إن إلهام علييف رئيس أذربيجان أشار إلى أن الطائرة «تعرضت لتدخل مادي وفني خارجي في المجال الجوي الروسي، مما أدى إلى فقدان السيطرة بالكامل وإعادة توجيهها إلى مدينة أكتاو القازاخستانية».
وأقلعت طائرة الركاب من طراز إمبراير من باكو عاصمة أذربيجان متجهة إلى جروزني في الشيشان جنوب روسيا، قبل أن تنحرف عن مسارها مئات الأميال عبر بحر قزوين.

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