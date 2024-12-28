انتخاب 10 رؤساء جدد في دول العالم

أحمد مراد (القاهرة)

شهد العام 2024 انتخاب رؤساء، للمرة الأولى، في عدد من دول العالم، بعضهم حصدوا أغلبية أصوات الناخبين في سباقات وانتخابات رئاسية جرت بين مرشحين عدة، وتم اختيار البعض الآخر للمنصب الرئاسي من قبل المجالس النيابية «البرلمانات» في دولهم.

إثيوبيا.. سيلاسي

انتخب البرلمان الإثيوبي في أوائل أكتوبر 2024 وزير الخارجية الأسبق، تايي أستيكي سيلاسي رئيساً جديداً للبلاد ليحل محل الرئيسة السابقة، سهلي ورق زودي، التي شغلت المقعد الرئاسي منذ العام 2018، وتُعد أول رئيسة في تاريخ إثيوبيا.

وأدى سيلاسي اليمين الدستورية أمام جلسة مشتركة للبرلمان والمجلس الفيدرالي الإثيوبي بعد موافقة الأغلبية على تعيينه رئيساً للبلاد لمدة 6 سنوات، وبذلك أصبح سيلاسي الرئيس السادس للبلاد منذ الإطاحة بالحكم العسكري في مايو 1991.

السنغال.. أصغر الرؤساء سناً

حصل السياسي المعارض، باسيرو ديوماي فاي، على 54.28% من إجمالي أصوات الناخبين الذين شاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية السنغالية التي جرت في 24 مارس 2024، متغلباً بفارق كبير على مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با الذي حصل على 35.79% من الأصوات.

ويُعد ديوماي، البالغ من العمر 44 عاماً، أصغر رئيس منتخب في القارة الأفريقية، وهو الرئيس الخامس للسنغال التي يبلغ عدد سكانها نحو 18 مليون نسمة.

فنلندا.. عودة ستوب

فاز رئيس الوزراء الفنلندي الأسبق، أليكساندر ستوب، بالمنصب الرئاسي بعدما تصدر نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 11 فبراير 2024، وتنافس فيها ضد وزير الخارجية السابق، بيكا هافيستو، بعدما فشلا كلاهما في الحصول على الأصوات المطلوبة للفوز في الجولة الأولى التي جرت في 27 يناير 2024.

وخلال الجولة الثانية، حصد ستوب 51.6% من إجمالي أصوات الناخبين، في حين حصل هافيستو على 48.4%. وكان ستوب قد حصل في الجولة الأولى على 27.2% من أصوات الناخبين، بينما حصل هافيستو على 25.8%.

المكسيك.. حواء تتقدم

حصدت مرشحة اليسار الحاكم، كلوديا شينباوم، على 57.8% من إجمالي أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع يونيو 2024 لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة في تاريخ المكسيك، وكانت المنافسة المنتمية إلى يمين الوسط، زوتشيتل غالفيز، قد حصلت على 29.1% من أصوات الناخبين.

أوروغواي.. معلم التاريخ

تصدر معلم التاريخ، ياماندو أورسي، نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الأوروغواي التي جرت أواخر نوفمبر 2024، متفوقاً على منافسه ألفارو ديلغادو.

آيسلندا.. ثاني امرأة

فازت سيدة الأعمال هالا توماسدوتير في الانتخابات الرئاسية الآيسلندية التي جرت مطلع يونيو 2024، لتصبح ثاني امرأة تتولى منصب الرئاسة في آيسلندا.

سريلانكا.. ديساناياكي العاشر

اختار الناخبون في سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي رئيساً جديداً للبلاد، بعدما تصدر نتائج الانتخابات التي جرت في 21 سبتمبر 2024، ليصبح ديساناياكي الرئيس العاشر لسريلانكا.

وتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته، رانيل ويكرمسينغ، وزعيم المعارضة، ساجيث بريماداسا.

موزمبيق.. شابو

في 23 ديسمبر 2024، أعلن المجلس الدستوري في موزمبيق عن فوز دانيال فرانسيسكو شابو، بالمنصب الرئاسي بعد حصوله على 65.17% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أكتوبر، ليحل محل الرئيس السابق فيليبي نيوسي الذي أكمل ولايتين رئاسيتين متتاليتين.

إندونيسيا.. الجد المحبوب

بدأت في 20 أكتوبر 2024 الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، المعروف بـ «الجد المحبوب» بعدما شغل في السابق منصب وزير الدفاع سنوات عدة.

إيران.. بزشكيان

تصدر السياسي الإصلاحي الإيراني، مسعود بزشكيان، نتائج جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت في 5 يوليو، متغلباً على سعيد جليلي.