ليبيا: سنعين سفيراً في دمشق قريباً

حسن الورفلي (دمشق)

أعلن وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أمس، أن بلاده ستعين قريباً سفيراً لها في سوريا وسيكون مقيماً في دمشق.

وأضاف بعد لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة، في قصر الشعب بدمشق، أنهما ناقشا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وبحث الطرفان التعاون في مجالات الطاقة والتبادل التجاري والهجرة غير الشرعية، وأكدا أهمية التنسيق والتعاون المشترك خاصة في الملفات ذات الطابع الأمني والعسكري.

وأفادت منصة حكومتنا الليبية بأن اللافي أكد دعم حكومة الوحدة الوطنية للشعب السوري وموقفها الداعم لحقوقه وحريته.

وأفادت المنصة بأن الطرفين شددا على أهمية تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الحوار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والسوري.

وفي 14 ديسمبر، دعا وزراء خارجية الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والأردن والعراق ومصر ولبنان، في ختام اجتماع في العقبة أقصى جنوب الأردن، إلى عملية سياسية سلمية في سوريا ترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.