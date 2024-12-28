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العراق يستأنف رحلاته الجوية إلى لبنان

العراق يستأنف رحلاته الجوية إلى لبنان
29 ديسمبر 2024 02:04

القاهرة (وكالات)

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حدد وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، غداً الاثنين، موعداً لاستئناف الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت، بعد إيقافها مؤقتاً قبل نحو 3 أسابيع.
أفادت بذلك وكالة الأنباء الرسمية «واع» على موقعها الإلكتروني، أمس، حيث نقلت أن الرحلات المجدولة بين بغداد وبيروت ستستأنف اعتباراً من مطلع 2025.
وذكرت أنه بتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حدد وزير النقل السعداوي غداً الاثنين موعداً لاستئناف الرحلات الجوية مع لبنان لتلبية احتياجات ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلدهم.
ونقلت عن مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، قوله: «إن الشركة استكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستئناف رحلات الإجلاء الطوعي، أما الرحلات المجدولة بين بغداد وبيروت فستستأنف اعتباراً من 1 يناير المقبل».
وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تسهيل حركة التنقل جواً بين العراق ولبنان، لتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين الشقيقين. 
ودعت الشركة المسافرين إلى الاستفادة من عودة تشغيل هذا الخط الحيوي الذي سيشهد تنفيذ سبع رحلات أسبوعياً، وسيتم مضاعفة عدد الرحلات وفقاً لحجم الطلب وتقييم الظروف.
وفي 8 ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة النقل العراقية إيقاف الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت مؤقتاً، مرجعة السبب إلى التطورات الأمنية الراهنة في الأجواء السورية التي تُعد الممر الجوي الرئيسي لهذه الرحلات.

العراق
لبنان
الرحلات الجوية
بيروت
محمد شياع السوداني
بغداد
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