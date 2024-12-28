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الأمم المتحدة: 9 شاحنات مساعدات تدخل إدلب شمال غرب سوريا

سوق مدحت باشا في الجزء القديم من العاصمة السورية دمشق (أ ف ب)
29 ديسمبر 2024 02:04

دمشق (الاتحاد)

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 9 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة عبرت، أمس، إلى إدلب في شمال غرب سوريا باستخدام معبر باب الهوى.
وأضاف المكتب في تقرير أن القافلة كانت تحمل 200 طن متري من المساعدات الغذائية من برنامج الغذاء العالمي، وهو ما يكفي لنحو 80 ألف شخص.
وقالت الأمم المتحدة، إن هناك نحو 664 ألف شخص ما زالوا نازحين حديثاً في أنحاء سوريا. 
وبحسب التقرير، عاد نحو 486 ألف شخص من السكان إلى مناطقهم الأصلية خلال نوفمبر الماضي، معظمهم في محافظتي حماة وحلب.
وعبر أكثر من 30 ألف لاجئ سوري الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ17 الأخيرة، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.
وأكّد الوزير أن عدد الأشخاص الذين غادروا إلى سوريا خلال 17 يوماً بلغ 30663 شخصاً، مشيراً إلى أن هذا الدفق لن يتوقف.
وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركية أشارت إلى عودة أكثر من 25 ألف شخص من تركيا إلى سوريا في 15 يوماً بعد سقوط النظام. وأضاف الوزير ستفتح قنصليتنا العامة في حلب في غضون أيام، سنفتح مكتباً لإدارة الهجرة هناك، لقد ولد أطفال هنا، وحصلت حالات زواج وطلاق ووفيات، نحن نتخذ التدابير اللازمة لتسهيل إجراءات اللاجئين العائدين إلى سوريا.
في السياق، يرتقب أن يصل 50 طنّاً من المساعدات الإنسانية المؤلّفة من إمدادات طبية مموّلة من الاتحاد الأوروبي ومنسّقة من منظمة الصحة العالمية، إلى سوريا في 31 ديسمبر، بحسب ما أفادت متحدثة باسم المنظمة أمس الأول.
ووصلت الإمدادات الطبية الخميس الماضي إلى إسطنبول، ومن المقرر أن تنقل في 31 ديسمبر إلى سوريا بعد إتمام المعاملات الجمركية التركية، بحسب ما قالت مريناليني سانثانام، المكلّفة بالعلاقات الإعلامية للمنظمة في غازي عنتاب في جنوب تركيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في منتصف ديسمبر إقامة جسر جوّي إنساني لسوريا عبر تركيا، في أوّل مبادرة أوروبية من هذا النوع منذ سقوط النظام مطلع الشهر ذاته.
وتتضمّن الحزمة مستلزمات الجراحة الطارئة وأدوية أساسية.
وصرّح لورينتسو دال مونتي، المحلّل المعني بشؤون التخطيط في منظمة الصحة العالمية، بأن الإمدادات الطبية ستوزّع على مؤسسات الصحة والأطباء في سوريا، عملاً بالمبادئ الإنسانية، كي تستفيد منها سوريا عموماً، وإدلب وحلب خصوصاً.
وأشار إلى أن المساعدات تتضمّن بشكل أساسي مجموعات مستلزمات، تتيح للأطباء في سوريا إجراء آلاف العمليات الجراحية ومعالجة المصابين.

الأمم المتحدة
سوريا
دمشق
مساعدات
برنامج الغذاء العالمي
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