مسؤول طبي: 300 عائلة في بيت حانون نجهل مصيرها

غزة (وكالات)

أفاد مدير مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر في قطاع غزة، الدكتور بشار مراد، بوصول الكثيرين من المرضى والمصابين إلى مدينة غزة، قادمين من شمال القطاع سيراً على الأقدام، في وقت يشهد فيه الوضع الصحي في الشمال شللاً وتوقفاً تاماً. وأشار إلى مطالبتهم جيش الاحتلال بنقل المرضى بطريقة آمنة، لكن كان ذلك دون أي جدوى أو استجابة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أمس، عن مراد قوله إنه «تم نقل العديد من المصابين والمرضى من مستشفى كمال عدوان إلى الإندونيسي المدمر، في الوقت الذي أصبح من الاستحالة الوصول إلى مستشفى العودة في جباليا بمحافظة شمال غزة؛ بسبب التفجيرات في محيطه والسيطرة على كل الطرق المؤدية إليه». وأشار مراد إلى وجود أكثر من 300 عائلة في بيت حانون، بينهم العديد من القتلى والجرحى، دون معرفة أي تفاصيل حول أوضاعهم، وسط حديث يدور حول مجازر للاحتلال في المنطقة.