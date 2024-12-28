مقتل 48 وإصابة 52 في غزة خلال يوم

غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحية الفلسطينية، أمس، مقتل 48 فلسطينياً وإصابة 52 آخرين في هجمات جوية وبرية عدة، شنها الاحتلال الإسرائيلي على منازل سكنية وتجمعات للفلسطينيين بمناطق متفرقة بالقطاع. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أثناء الساعات الأربع والعشرين الماضية مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل من جرائهما إلى المستشفيات 48 قتيلاً و52 مصاباً.

وأضافت أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة من قصفه الجوي والمدفعي على بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، إضافة إلى مخيمات وسط وجنوب القطاع.