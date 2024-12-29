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الطقس السيئ يتسبب في إلغاء آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة

الطقس السيئ يتسبب في إلغاء آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة
29 ديسمبر 2024 08:36

أدت أعاصير في جنوب شرق الولايات المتحدة وتراكم الجليد وهبوب الرياح على الساحل الغربي إلى تأخير أو إلغاء آلاف الرحلات الجوية في موسم العطلات في جميع أنحاء البلاد.

أفاد موقع تتبع الرحلات فلايت أوير بتأخير أكثر من 700 رحلة جوية في الولايات المتحدة أمس السبت وإلغاء أكثر من 200 رحلة أخرى.

وقال الموقع إنه تم تأخير حوالي ثلث الرحلات الجوية في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، وتأخر ما يقرب من نصف الرحلات الجوية القادمة من مطار دالاس/فورت وورث الدولي ومطار جورج بوش الدولي في هيوستن.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ووكالات إنفاذ القانون المحلية أن ما لا يقل عن 10 أعاصير ضربت ولايات تكساس ولويزيانا ومسيسيبي في جنوب شرق الولايات المتحدة أمس السبت، مما أدى إلى مقتل شخص واحد بالقرب من هيوستن.

وقال خبير الأرصاد الجوية آرون جليسون، من مركز التنبؤ بالعواصف التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية "من المحتمل أن ترتفع هذه الأرقام".

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن "الرياح المدمرة قد تؤدي إلى اقتلاع الأشجار وتدمير خطوط الكهرباء مع احتمال حدوث انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي".

 

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المصدر: وكالات
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