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مقتل 85 شخصاً جراء حادث تحطم طائرة ركاب في كوريا

مقتل 85 شخصاً جراء حادث تحطم طائرة ركاب في كوريا
29 ديسمبر 2024 08:49

لقي 85 شخصاً على الأقل مصرعهم، بعد تحطم طائرة ركاب كورية تحمل 181 شخصاً في مطار موأن الدولي في جنوب غرب جمهورية كوريا اليوم الأحد، ومن المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل حاد وفقاً لما صرحت به الشرطة ورجال الإطفاء.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن الحادث وقع عندما انحرفت طائرة "جيجو إير" عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موأن الدولي في بلدة موأن، على بعد حوالي 288 كيلومترًا جنوب غرب سيول.

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وأكدت السلطات مقتل 85 شخصًا في الحادث عثر عليهم جميعًا في ذيل الطائرة، فيما تم إنقاذ راكب واحد وفرد واحد من الطاقم حتى الآن.

المصدر: وام
كوريا الجنوبية
تحطم طائرة
كوريا
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