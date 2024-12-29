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ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة الكورية المنكوبة إلى 167 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة الكورية المنكوبة إلى 167 قتيلاً
29 ديسمبر 2024 13:39

ذكرت إدارة الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية أن 167 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد عندما هبطت طائرة ركاب دون عجلات وانزلقت على المدرج وانفجرت وسط كرة من اللهب بعد اصطدامها بجدار في مطار موان الدولي.

وقالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن الحادث وقع لدى وصول الطائرة 7سي2216 التابعة لشركة جيجو إير  وعلى متنها 181 شخصاً ومحاولتها الهبوط بالمطار في جنوب البلاد بعد التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وجرى إنقاذ فردين من الطاقم بينما يرجع مسؤولون أن باقي من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.
وتشير بيانات وزارة النقل إلى أن الحادث خلف أكبر عدد من القتلى في تحطم طائرة تابعة لشركة من كوريا الجنوبية في نحو ثلاثة عقود وهو الأسوأ الذي يحدث داخل كوريا الجنوبية على الإطلاق.


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المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
تحطم طائرة
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