ارتفاع عدد قتلى أسوأ كارثة طيران في كوريا الجنوبية إلى 179 شخصاً

أكد مقتل 179 شخصاً ونجاة شخصين اليوم الأحد في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق عندما تحطمت طائرة ركاب بعد هبوطها دون عجلات وانحرافها عن المدرج واصطدامها بجدار قبل أن تتحول إلى كرة من اللهب في مطار موان الدولي.





وقالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن الحادث وقع لدى وصول الطائرة 7سي2216 التابعة لشركة جيجو إير وعلى متنها 175 راكباً وستة من أفراد الطاقم ومحاولتها الهبوط بالمطار في جنوب البلاد بعد التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي).



وجرى إنقاذ فردين من الطاقم.



وتشير بيانات وزارة النقل إلى أن الحادث خلف أكبر عدد من القتلى في تحطم طائرة تابعة لشركة من كوريا الجنوبية في نحو ثلاثة عقود وهو الأسوأ الذي يحدث داخل كوريا الجنوبية على الإطلاق.



وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية كورية الطائرة، وهي ذات محركين من طراز بوينج 737-800، وهي تنزلق على المدرج دون عجلات هبوط ثم تصطدم بجدار لتتحول إلى كرة من لهب وحطام. وأظهرت صور أخرى دخاناً وألسنة لهب تتصاعد من أجزاء من الطائرة.







