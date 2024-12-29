رئيس أذربيجان يكشف أسباب تحطم الطائرة المنكوبة

كشف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، سبب تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية التي سقطت هذا الأسبوع في كازاخستان.

وقال علييف، في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة "أذرتاغ" الرسمية للأنباء، إن "ما حصل هو أن الطائرة المدنية الأذربيجانية أصيبت من الخارج فوق الأراضي الروسية، قرب مدينة غروزني (...) وتعرض ذيل الطائرة لأضرار جسيمة بسبب نيران أطلقت من اليابسة".

وأشار أيضا إلى أن الطائرة "خرجت عن السيطرة" بسبب وسائل تشويش إلكتروني عسكرية.

أسفر تحطم الطائرة، يوم الأربعاء، عن مقتل 38 شخصا من ركابها الـ68.