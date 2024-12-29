الأحد 29 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس أذربيجان يكشف أسباب تحطم الطائرة المنكوبة

فريق إنقاذ يبحث عن ناجين تحت حطام طائرة أذربيجان المنكوبة (أرشيفية)
29 ديسمبر 2024 16:24

كشف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، سبب تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية التي سقطت هذا الأسبوع في كازاخستان.
وقال علييف، في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة "أذرتاغ" الرسمية للأنباء، إن "ما حصل هو أن الطائرة المدنية الأذربيجانية أصيبت من الخارج فوق الأراضي الروسية، قرب مدينة غروزني (...) وتعرض ذيل الطائرة لأضرار جسيمة بسبب نيران أطلقت من اليابسة".
وأشار أيضا إلى أن الطائرة "خرجت عن السيطرة" بسبب وسائل تشويش إلكتروني عسكرية.
أسفر تحطم الطائرة، يوم الأربعاء، عن مقتل 38 شخصا من ركابها الـ68.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع كوريا وتعزي في ضحايا تحطم طائرة
تحطم طائرة خفيفة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية ووفاة قائدها ومرافقه
المصدر: آ ف ب
الطائرة المنكوبة
أذربيجان
إلهام علييف
تحطم طائرة
آخر الأخبار
«أبيض الشاطئية» يتفوق على البحرين ودياً
الرياضة
«أبيض الشاطئية» يتفوق على البحرين ودياً
اليوم 18:17
خيام نازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
وفاة رضيع نتيجة البرد الشديد في غزة
اليوم 18:10
أبوظبي
علوم الدار
توقعات الطقس على الإمارات ليوم غد
اليوم 17:54
خيول «ياس» تُحقق «ثنائية».. و«مجدي العجبان» بطل «مجلس التعاون»
الرياضة
خيول «ياس» تُحقق «ثنائية».. و«مجدي العجبان» بطل «مجلس التعاون»
اليوم 17:49
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إيران
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إيران
اليوم 17:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©