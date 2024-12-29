الأحد 29 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انتشال الصندوقين الأسودين لطائرة كوريا الجنوبية المنكوبة

فرق إنقاذ وإطفاء تعمل قرب الطائرة الكورية المنكوبة
29 ديسمبر 2024 17:01

عثر على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في كوريا الجنوبية وأسفرت عن مقتل 179 شخصا من أصل 181 كانوا على متنها، وفق ما أعلن مسؤول حكومي اليوم الأحد.
وقال جو جونغ-وان نائب وزير النقل، في مؤتمر صحافي "بالنسبة إلى الصندوقين الأسودين، عثر على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة".
 وقع الحادث أثناء هبوط الطائرة في مطار "موان" بجنوب غرب كوريا الجنوبية آتية من العاصمة التايلاندية بانكوك، وفق حصيلة نهائية أعلنتها السلطات التي رجّحت أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرة بطيور ورداءة الطقس.
وقالت مديرية الإطفاء إنّه تمّ تحديد هوية 65 شخصا من بين القتلى الـ179، مضيفة أنّ عملية أخذ عيّنات الحمض النووية لا تزال جارية. 
وتحطمت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-8AS، أثناء هبوطها وعلى متنها 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم.
ووقعت الكارثة، وهي من الأسوأ في تاريخ كوريا الجنوبية، عند الساعة 09,03 صباحا (00,03 ت غ) أثناء هبوط طائرة الرحلة 2216 آتية من بانكوك.
وقال مسؤول محلّي في جهاز الإطفاء، خلال اجتماع مع عائلات الضحايا، وفق ما نقل عنه بيان للمديرية، "قُذف الركاب من الطائرة عند الاصطدام بعائق، ما ترك لهم فرصة ضئيلة للنجاة"، مضيفا "الطائرة تحطمت بالكامل تقريبا ويصعب التعرف على جثث الضحايا".

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع كوريا وتعزي في ضحايا تحطم طائرة
شركة "جيجو" تعتذر عن كارثة الطائرة وتتعهد بالمساعدة
المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
طائرة منكوبة
الصندوق الأسود
آخر الأخبار
«أبيض الشاطئية» يتفوق على البحرين ودياً
الرياضة
«أبيض الشاطئية» يتفوق على البحرين ودياً
اليوم 18:17
خيام نازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
وفاة رضيع نتيجة البرد الشديد في غزة
اليوم 18:10
أبوظبي
علوم الدار
توقعات الطقس على الإمارات ليوم غد
اليوم 17:54
خيول «ياس» تُحقق «ثنائية».. و«مجدي العجبان» بطل «مجلس التعاون»
الرياضة
خيول «ياس» تُحقق «ثنائية».. و«مجدي العجبان» بطل «مجلس التعاون»
اليوم 17:49
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إيران
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إيران
اليوم 17:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©