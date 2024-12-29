انتشال الصندوقين الأسودين لطائرة كوريا الجنوبية المنكوبة

عثر على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في كوريا الجنوبية وأسفرت عن مقتل 179 شخصا من أصل 181 كانوا على متنها، وفق ما أعلن مسؤول حكومي اليوم الأحد.

وقال جو جونغ-وان نائب وزير النقل، في مؤتمر صحافي "بالنسبة إلى الصندوقين الأسودين، عثر على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة".

وقع الحادث أثناء هبوط الطائرة في مطار "موان" بجنوب غرب كوريا الجنوبية آتية من العاصمة التايلاندية بانكوك، وفق حصيلة نهائية أعلنتها السلطات التي رجّحت أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرة بطيور ورداءة الطقس.

وقالت مديرية الإطفاء إنّه تمّ تحديد هوية 65 شخصا من بين القتلى الـ179، مضيفة أنّ عملية أخذ عيّنات الحمض النووية لا تزال جارية.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-8AS، أثناء هبوطها وعلى متنها 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

ووقعت الكارثة، وهي من الأسوأ في تاريخ كوريا الجنوبية، عند الساعة 09,03 صباحا (00,03 ت غ) أثناء هبوط طائرة الرحلة 2216 آتية من بانكوك.

وقال مسؤول محلّي في جهاز الإطفاء، خلال اجتماع مع عائلات الضحايا، وفق ما نقل عنه بيان للمديرية، "قُذف الركاب من الطائرة عند الاصطدام بعائق، ما ترك لهم فرصة ضئيلة للنجاة"، مضيفا "الطائرة تحطمت بالكامل تقريبا ويصعب التعرف على جثث الضحايا".