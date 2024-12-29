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وفاة رضيع نتيجة البرد الشديد في غزة

خيام نازحين في قطاع غزة
29 ديسمبر 2024 18:10

أفاد مصدر طبي في قطاع غزة بأن رضيعا، يبلغ عشرين يوما، توفي، اليوم الأحد، جراء "البرد الشديد".
وقال المصدر إن "الطفل الرضيع جمعة البطران (20 يوما) توفي جراء البرد الشديد فيما لا يزال شقيقه التوأم علي في قسم العناية الفائقة بالمستشفى".
بوفاة البطران، يرتفع إلى خمسة عدد الأطفال حديثي الولادة، الذين توفوا نتيجة للبرد الشديد.
وقال يحيى البطران والد الطفل المتوفى، وهو يحمل جثته لدفنها "لا يوجد كهرباء ولا مياه، المياه باردة جدا، لا يوجد غاز ولا تدفئة ولا طعام" وأضاف "أولادي يموتون أمام عيني ولا أحد يهتم بهم، جمعة مات، وأخاف أن يلحق به شقيقه علي".
وأكد "لا نملك إلا حسبنا الله ونعم الوكيل".
وأشار البطران إلى أنه يقيم مع زوجته وأطفاله في خيمة "بالية مهترئة" في المنطقة الغربية في دير البلح في وسط قطاع غزة.
وحذّرت وسائل إعلام "من تأثير منخفض جوي عالي الفعالية خلال الساعات والأيام القادمة" وتابع أن المنخفض يشكل "تهديدا حقيقيا على مليوني نازح في الخيام الذين يعانون معاناة مأساوية".
ويتكدس مئات آلاف النازحين في خيام غير مؤهلة أقيمت غالبيتها بشكل عشوائي في المناطق الغربية في دير البلح وخان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة.

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المصدر: وكالات
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