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الأخبار العالمية

«الصحة العالمية»: حصار شمال غزة يهدد حياة 75 ألف فلسطيني

جرحى ينتظرون العلاج في مستشفى شمال قطاع غزة (أرشيفية)
30 ديسمبر 2024 01:34

غزة (الاتحاد)

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على شمال غزة منذ أكثر من 80 يوماً، يعرّض حياة 75 ألف فلسطيني للخطر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وقالت المنظمة إنها «أصيبت بالذهول جراء الغارة التي استهدفت مستشفى كمال عدوان، وأخرجت آخر مرفق صحي رئيسي شمال غزة عن الخدمة».
بدورها، أعربت مصر أمس، عن بالغ إدانتها واستنكارها لـلاستهداف الممنهج للاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والبنية التحتية الصحية في قطاع غزة. 
وقالت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية إن «استهداف وإخلاء مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، والذي يعد آخر منشأة صحية رئيسية عاملة بشمال قطاع غزة، عدوان صارخ وانتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، والتي تتنافى مع كافة المواثيق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك التزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال».

منظمة الصحة العالمية
فلسطين
إسرائيل
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قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي
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