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المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: قطاع غزة لا يصلح للحياة

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
30 ديسمبر 2024 01:34

أحمد شعبان (غزة)

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حذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، من خطورة وتدهور الوضع الإنساني في غزة والذي قد يؤدي إلى انهيار كامل للمنظومة الإنسانية، مشيراً إلى أن المجاعة ضربت مناطق متعددة في شمال وجنوب القطاع بسبب عدم توفر المواد الغذائية.
وذكر أبو حسنة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه تم تدمير البنية التحتية ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي والطرق في القطاع تدميراً كاملاً، وأصبح لا يصلح للحياة في ظل القصف الممنهج، ويوجد الآن 2.3 مليون شخص يجب أن نقدم لهم كل شيء، حيث لم تدخل المساعدات شمال القطاع منذ أكثر من شهرين. وذكر المتحدث باسم «الأونروا» أن الأوضاع في غزة مأساوية للغاية، مع انهيار العمليات الإنسانية والإغاثية، والنقص الكبير في الغذاء والوقود، مشيراً إلى أن حجم ما يدخل من مساعدات إلى القطاع 60 شاحنة يومياً تشكل 7% فقط من حجم احتياجات السكان. وحذر من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة مع ضعف المناعة الصحية وتلوث المياه وعدم وجود مياه صالحة للشرب في شمال وجنوب غزة، بالإضافة إلى النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتشار الأمراض المعوية والصدرية والالتهاب السحائي والكبد الوبائي.
ولفت إلى وجود نقص كبير في الخيام والأغطية والملابس الشتوية ومواد التدفئة، ولا يوجد وقود ولا كهرباء على الإطلاق، مشدداً على ضرورة توفير عشرات الآلاف من الخيام، خاصة وأن الأوضاع في هذا الشتاء شهدت مأساة لم نشهدها من قبل.

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