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رئيس الوزراء الفرنسي يتعهد إعادة إعمار جزيرة مايوت بعد الإعصار المدمر

رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو (الثاني على اليمين)
30 ديسمبر 2024 16:32

وعد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو الاثنين مايوت بخطة مساعدة مع "استجابات سريعة" خلال زيارة استمرت يوما إلى الجزيرة التي دمرها الإعصار "شيدو"، مؤكدا سعيه إلى إعادة إعمارها خلال عامين.

وجدد رئيس الوزراء الفرنسي التأكيد بأن "هدفه" يتمثل في إنجاز عملية إعادة إعمار الجزيرة خلال عامين. 
ومن المفترض تقديم مشروع قانون جديد حول مستقبل جزيرة مايوت خلال جلسة الحكومة الجمعة.
وضرب الإعصار الأكثر تدميرا الذي تشهده المنطقة منذ 90 عاما، الجزيرة في 14 ديسمبر مخلفا 39 قتيلا وأكثر من 5600 جريح، بحسب حصيلة رسمية نشرت الأحد.
ومنذ ذلك الحين، تبذل خدمات الطوارئ جهودا كبيرة لإعادة الخدمات الأساسية مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات.

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المصدر: وكالات
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فرنسا
إعصار
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