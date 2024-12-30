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«الصحة العالمية» تطالب بوقف الهجمات على المستشفيات في غزة

جرحى في مستشفى كمال عدوان بغزة (أرشيفية)
31 ديسمبر 2024 02:02

جنيف (الاتحاد)

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طالب تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية أمس، بوقف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة بعد أن قصفت إسرائيل أحد المستشفيات وداهمت مستشفى آخر خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال في منشور على منصة «إكس»: «لقد أصبحت المستشفيات في غزة مرة أخرى ساحات للمعركة، والمنظومة الصحية تحت تهديد خطير». وأضاف «نكرر: أوقفوا الهجمات على المستشفيات، الناس في غزة يحتاجون إلى الوصول إلى الرعاية الصحية، العاملون في الخدمات الإنسانية يحتاجون إلى إتاحة المجال لهم لتقديم المساعدات الصحية، أوقفوا إطلاق النار». ودعا تيدروس إلى الإفراج الفوري عن مدير مستشفى كمال عدوان، وأشار إلى أن المستشفى الأهلي تعرض أيضاً لهجمات. وذكر تيدروس أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها سلموا إمدادات طبية أساسية وطعاماً وماء إلى المستشفى الإندونيسي بغزة ونقلوا 10 مرضى في حالة حرجة إلى مستشفى الشفاء. وقال إن 4 مرضى احتجزوا أثناء النقل. وتابع قائلاً: «نحث إسرائيل على ضمان تلبية احتياجاتهم الصحية وحقوقهم».

مستشفى كمال عدوان
فلسطين
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
منظمة الصحة العالمية
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