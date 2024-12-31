الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحديد موعد الجنازة الرسمية للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر

تنكيس الأعلام في مبنى الكابيتول الأميركي، بعد وفاة جيمي كارتر
31 ديسمبر 2024 09:11

 قال الجيش الأميركي إن الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جيمي كارتر ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم التاسع من يناير.
توفي كارتر أمس الأحد عن عمر ناهز 100 عام، وهو الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة.
وأمر الرئيس جو بايدن بأن يكون التاسع من يناير يوم حداد وطني في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال بايدن العام الماضي إن كارتر طلب منه إلقاء كلمة التأبين في جنازته.
كما أصدر بايدن أمرا تنفيذيا بإغلاق الوكالات الحكومية والإدارات التنفيذية في التاسع من يناير في بادرة لإبداء الاحترام وتكريم الرئيس الأسبق.
وقال الجيش في بيان إن جنازة كارتر الرسمية التي تستمر ستة أيام تبدأ يوم السبت إذ سيتحرك الموكب الذي يحمل جثمانه عبر مدينة بلينز، وهي مسقط رأسه وتقع بولاية جورجيا، وسيمر بالمزرعة التي نشأ فيها.
وبعد ذلك سيتم نقل جثمانه إلى أتلانتا، حيث سيرقد في مركز كارتر الرئاسي حتى صباح السابع من يناير. ثم ينقل الجثمان جوا إلى واشنطن العاصمة، حيث سيسجى فى نعش مكشوف بالقاعة المستديرة في مبنى الكابيتول الأميركي حتى إقامة مراسم جنازته الوطنية.
وستقيم الأسرة جنازة خاصة في جورجيا في وقت لاحق من يوم التاسع من يناير، بعد انتهاء المراسم في كاتدرائية واشنطن الوطنية.
وسيدفن كارتر بجوار زوجته روزالين في بلينز.
تولى الديموقراطي كارتر الرئاسة في يناير 1977 بعد فوزه على الرئيس الجمهوري جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.
وكرس كارتر حياته الطويلة بعد انتهاء ولايته الرئاسية للعمل الإنساني، وهو ما نال عنه جائزة نوبل للسلام.

أخبار ذات صلة
تحديد موعد ومراسم جنازة الرئيس الأميركي الأسبق كارتر
الرئيس الصيني لبايدن: مستعدون لتطوير العلاقات بين بكين وواشنطن
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جنازة رسمية
جيمي كارتر
آخر الأخبار
أسعار الوقود
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر يناير في الإمارات
اليوم 09:55
أرشيفية
الترفيه
العام الجديد 2025 ينطلق من المحيط الهادئ.. ألعاب نارية وعروض مبهرة
اليوم 09:51
75 دولة في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة
الرياضة
75 دولة في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة
اليوم 11:30
الإمارات سباقة في مكافحة المخدرات
علوم الدار
"بيوت منتصف الطريق".. نقطة انطلاق في رحلة التعافي التام لحياة إيجابية
اليوم 11:16
مليون طلب شراء تذاكر في 10 دقائق بكأس الخليج
الرياضة
مليون طلب شراء تذاكر في 10 دقائق بكأس الخليج
اليوم 11:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©