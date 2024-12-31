اليمن: قصف جوي يستهدف صنعاء

عدن (وكالات)

نفذت القوات الأميركية ضربات ضد أهداف حوثية في العاصمة اليمنية صنعاء أمس، استُخدمت لمهاجمة سفن حربية أميركية ومراكب تجارية، وفق ما أعلن «البنتاغون».

وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية للشرق الأوسط «سنتكوم» أن الهجمات بدأت الاثنين الماضي ونفذتها سفن تابعة لسلاح البحرية الأميركي وطائرة قصفت أيضاً مناطق ساحلية خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وشن الطيران الأميركي، 12 غارة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام يمنية.

وذكرت، أن 10 غارات استهدفت مجمع 22 مايو بمديرية الثورة وغارتين على مجمع العرضي بمديرية الصافية، مشيرة إلى أن يوم الجمعة الماضية استهدفت غارة حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقاً- بمديرية معين بالعاصمة صنعاء.

بدورها، نفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، أن تكون الغارات على صنعاء إسرائيلية.

ويوم الخميس الماضي، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز بصنعاء، كما شنت غارات جوية على محطة رأس كتيب الكهربائية وميناء الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة.

وتسببت الغارات الإسرائيلية في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حين تسبب القصف على الحديدة في مقتل ثلاثة وإصابة 10.