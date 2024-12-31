البرلمان العربي: دور إماراتي داعم لتحقيق السلام العالمي

القاهرة (وام)

أشاد معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا بشأن إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة بين البلدين، هي العاشرة التي تقوم بها دولة الإمارات بين البلدين منذ بداية العام 2024.

وأكد اليماحي، في تصريح له، أمس، أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي تجسيداً لنهج السلام العالمي الذي تتبناه قيادتها الرشيدة، مثمناً الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كوسيط عالمي موثوق به وداعم للمبادرات الدبلوماسية ومسارات الحل السلمي التي تهدف إلى تحقيق السلام على المستويات كافة.