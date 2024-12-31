عباس: ما يجري في غزة عار على جبين المجتمع الدولي

غزة (الاتحاد)

أعلنت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أن أولوية شعبه وقف الحرب الوحشية التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة منذ نحو 15 شهراً.

وأضاف عباس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»: «ما يجري في غزة هو عار على جبين المجتمع الدولي، ويجب وقفه فورا»، مؤكداً أن أي مسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يجب أن يبدأ من وقف العدوان على غزة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها.

في غضون ذلك، دعت فلسطين، أمس، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن «جرائم الحرب» التي تواصل ارتكابها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.