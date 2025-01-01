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انهيار شبكة الكهرباء في بورتوريكو في ليلة رأس السنة

حافلة نقل عام تسير في شارع مظلم في سان خوان، بورتوريكو بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي في الجزيرة
1 يناير 2025 09:56

عانى سكان بورتوريكو في ليلة رأس السنة الجديدة من انقطاع الكهرباء بعد انهيار للشبكة حرم كل الجزيرة تقريبا من الطاقة، لكن الإمدادات بدأت تعود ببطء.
وذكر الموقع الإلكتروني لشركة لوما إنرجي لتوزيع الطاقة أنه بحلول الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) كان نحو 58 بالمئة من العملاء يعانون من انقطاع الكهرباء، وذلك انخفاضا من 90 بالمئة في وقت سابق من اليوم.
وقالت شركة لوما في بيان إن عودة الكهرباء قد تستغرق ما بين 24 و48 ساعة. وذكرت في وقت لاحق أن الكهرباء عادت إلى بعض المرافق الحيوية.
وأضافت "ما زال سبب الانقطاع قيد التحقيق، لكن النتائج الأولية تشير إلى عطل بخط تحت الأرض".
ووصف إيفان بايز المتحدث باسم شركة توليد الطاقة جينيرا انهيار الشبكة بأنه "حادث كبير" وذلك في مقابلة مع إذاعة محلية.

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المصدر: وكالات
بورتوريكو
انقطاع الكهرباء
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