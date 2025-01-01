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كوريا الجنوبية: استخراج بيانات من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

موقع تحطم الطائرة في مطار موان الدولي في موان
1 يناير 2025 10:17

تمكّن المحقّقون في حادث تحطّم طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة "جيجو" مما أسفر عن مقتل 179 شخصا في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية، من استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، بحسب ما أعلن مسؤول الأربعاء.
وقال نائب وزير الطيران المدني جو جونغ-وان إنّ "الاستخراج الأولي لمسجّل صوت قمّرة القيادة اكتمل بالفعل"، مشيرا إلى أنّ الخبراء ما زالوا يحاولون استخراج البيانات من الصندوق الأسود الثاني الذي يسجّل بيانات الرحلة.
وكانت الطائرة التابعة لشركة "جيجو" المتخصّصة بالرحلات المنخفضة الكلفة تنقل على متنها 181 شخصا في رحلة من تايلاند إلى موان (جنوب غرب) حين أطلقت نداء استغاثة قبل أن تحط من دون عجلات على مدرج المطار وتنزلق ثم تصطدم في نهاية المدرج بجدار وتنفجر.
وأسفر الحادث عن مقتل كلّ من كانوا على متن الطائرة وهم 175 راكبا وطاقم من ستة أفراد، باستثناء شخصين كليهما من أفراد الطاقم.
وفور العثور على الصندوقين الأسودين بدأت السلطات الكورية الجنوبية بفحصهما مع وصول محقّقين أميركيين، بعضهم من شركة بوينغ، إلى موقع الكارثة.

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المصدر: وكالات
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